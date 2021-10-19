Toyota готує новий великий седан

Toyota Crown - найстаріша модель марки (вона випускається з 1955 року). Автомобіль змінив п'ятнадцять поколінь. Актуальна генерація встала на конвеєр в 2018-му, повідомляє Автоцентр.

Незважаючи на статус культового, продажу седана Тойота Краун останнім часом почали знижуватися. Щоб виправити ситуацію, виробник підготував нове покоління моделі.

Розкривати подробиці про майбутню новинку японська компанія не поспішає. Однак інсайдерам з видання BestCarWeb вдалося отримати інформацію про наступну Toyota Crown. На їх підставі дизайнери склали рендери автомобіля. Судячи з ним, зі зміною генерації елегантний седан змінить форм-фактор і стане чотирьохдверним купе. Його дизайн перегукується з Audi A7 Sportback.

На відміну від попередника, силует новинки буде більш динамічним. Модель отримає похилу лінію даху, широкий фактурний капот, трапецієподібну грати радіатора, вузьку світлодіодну оптику, великі колеса і стильні виштамповки з боків. Довжина кузова складе 4900 мм (у поточній генерації вона дорівнює 4910 мм). Ширина збільшиться на 50 мм до 1850.

Відомо, що в основу Тойота Краун ляже модульна платформа GA-K, на якій також базуються Toyota Camry і Lexus ES. До того ж автомобілю обіцяна гібридна силова установка на основі 2,5-літрового двигуна V6 потужністю 245 к.с., доповненого електромотором, і система переднього приводу. Повний привід запропонують в якості опції. Дебют новинки намічений на середину 2022 року.