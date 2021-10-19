Буймистер виключили з "Слуги народу": відома причина

Народного депутата України Людмилу Буймистер виключили з фракції "Слуга народу". Про це, посилаючись на заступника голови фракції Євгенію Кравчук, повідомляє РБК-Україна.

На питання про те, чи виключили Буймистер з фракції "Слуга народу", Кравчук відповіла: "Так" .

Разом із тим, заступник голови фракції "Слуга народу" назвала причину її виключення.