Буймистер виключили з "Слуги народу": відома причина
Народного депутата України Людмилу Буймистер виключили з фракції "Слуга народу". Про це, посилаючись на заступника голови фракції Євгенію Кравчук, повідомляє РБК-Україна.
На питання про те, чи виключили Буймистер з фракції "Слуга народу", Кравчук відповіла:
"Так".
Разом із тим, заступник голови фракції "Слуга народу" назвала причину її виключення.
"Людмила вже давно не голосує так, як фракція. Фактично поводиться, як опозиційний депутат. Головна причина - голосування проти закону про олігархів", - повідомила Кравчук.