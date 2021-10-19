В "Укрзалізниці" розповіли, кого не пускатимуть до потягів

Підставою для посадки в поїзд, згідно з новими правилами, що набирають чинності з 21 жовтня, буде лише сертифікат про вакцинацію – або паперовий, або створений в додатку "Дія". Інформація ж про проведення вакцинації в системі HELSI.me братися до уваги співробітниками "Укрзалізниці" не буде, повідомляє Обозреватель.

Пресслужба компанії відзначила, що наявність сертифікату виключно українською мовою, необов'язкова.

"Пасажир може показати провіднику міжнародний або внутрішній COVID-сертифікат, або іноземний COVID-сертифікат про щеплення вакцинами, які включені ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях. Сертифікат можна демонструвати мовою оригіналу" , – йдеться в повідомленні.

Також в "Укрзалізниці" пояснили, яким чином відбуватиметься перевірка документів при посадці на швидкісні потяги "Інтерсіті+". Вона здійснюватиметься стюардами.

Які ще правила почнуть діяти з 21 жовтня

Зміна правил "Укрзалізниці" пов'язана з відповідним рішенням Кабінету міністрів. Згідно з новими нормами, щоб сісти в поїзд, пасажирам потрібно буде надати один з таких документів:

довідку про отримання хоча б однієї дози вакцини від COVID-19;

міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат про повну вакцинацію;

негативний результат ПЛР-тесту (діє три доби);

негативний результат тесту на антигени SARS-CoV-2 (діє три доби).

У разі відсутності дозвільних документів провідник або стюард мають право не впустити пасажира до поїзда. Якщо це трапиться, повернути гроші за квиток буде можливо: для цього необхідно буде пройти процедуру звичайного повернення.

Зачеплять нові правила і самих співробітників "Укрзалізниці". Починаючи з 21 жовтня вони працюватимуть за наявності COVID-сертифікатів або негативних результатів тестів.

Важливо, що обмеження поширюватимуться на поїзди далекого сполучення (денні, нічні, швидкі). Тобто, в приміських електричках вони не діятимуть. Ще один виняток – діти до 18 років, яким не потрібно здавати аналіз на коронавірус або показувати сертифікати.

ПЛР-тестування хочуть проводити на вокзалах

"Укрзалізниця" планує проводити перед відправленням поїздів з найбільших вокзалів країни експрес-тестування пасажирів. З цією метою компанія запропонувала понад 20 українським лабораторіям організувати на територіях цих вокзалів відповідні пункти.

Пропозиція "Укрзалізниці" лабораторіям містить ряд вимог. Йдеться про обов'язкову: