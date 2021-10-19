Рада змінила закон про НАБУ

Верховна Рада ухвалила у другому читанні і загалом законопроєкт про приведення закону про Національне антикорупційне бюро у відповідність до Конституції. Трансляцію засідання вів телеканал Рада, повідомляє Ліга.net.

"За" проголосували 304 нардепів, "проти" – 12, "утрималися" – 23.

Голосування по фракціях:

Закон визначає статус НАБУ як центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом та встановлює особливості взаємодії НАБУ з Кабміном та іншими органами влади, щоб уникнути втручання уряду в діяльність бюро.

Закон передає повноваження призначати і звільняти директора НАБУ Кабміну. У попередній редакції закону про НАБУ ці повноваження належали президенту, але Конституційний суд визнав таку норму неконституційною. Кабмін призначатиме директора НАБУ за результатами конкурсу. До конкурсної комісії входитимуть три представники, призначених Кабміном, і три представники, призначених Кабміном з-поміж міжнародних експертів. При прийнятті рішення хоча б два голоси "за" повинні бути подані міжнародними експертами.

Звільнити директора НАБУ Кабмін зможе тільки на підставах, передбачених законом, і у разі, якщо за таке рішення проголосують дві третини міністрів.

Оцінку ефективності НАБУ проводитиме призначена Кабміном комісія з трьох міжнародних експертів.

Закон визначає, що чинний директор НАБУ Артем Ситник продовжить виконувати обов'язки до закінчення терміну перебування на посаді. Невизначеність зі статусом Ситника виникла через те, що КСУ визнав неконституційним його призначення указом президента.