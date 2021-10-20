Календар весіль на 2022 рік: найщасливіші та нещасливі дні

Весілля – один з найважливіших і найщасливіших днів у житті кожної людини. Щоб торжество пройшло вдало і закінчилося щасливим шлюбом, недостатньо просто любити один одного. Важливо вибрати відповідний день для весілля, адже не всі дати вважаються щасливими. Крім того, в деякі дні церквою заборонено вінчатися, повідомляє УНИАН.

Календар весіль на 2022 рік за знаком Зодіаку

У кожного знака Зодіаку у 2022 році буде свій сприятливий період для весілля. Якщо молодята хочуть вибрати дату зодіаку, нареченому і нареченій потрібно вибрати той місяць, який вважається вдалим в обох.

Вдалі місяці для весілля за гороскопом:

Овен: травень, жовтень, листопад.

Телець: з травня по середину серпня.

Близнюки: березень (тільки для жінок-Близнюків), листопад, грудень.

Рак: кінець березня, квітень, травень, червень.

Лев: квітень, травень, червень (тільки для чоловіків), перший тиждень липня.

Діва: кінець травня, червень, липень, серпень, початок вересня.

Терези: серпень, вересень, листопад, грудень.

Скорпіон: з червня по серпень, вересень (для чоловіків), з жовтня по грудень.

Стрілець: серпень, листопад, грудень.

Козеріг: січень (якщо Козеріг – наречена), червень, липень, серпень.

Водолій: лютий, вересень, жовтень, листопад.

Риби: з липня по вересень, листопад, грудень.

Календар весіль: дзеркальні дати

Багато пар бажають зіграти весілля в красиву дату з особливим набором цифр. Така дата не тільки запам'ятається на все життя, але і має сильну енергетику.

Найбажанішою дзеркальною датою наступного року буде 22.02.2022 – дуже енергетично сильна дата. Молодятам варто заздалегідь забронювати цей день, оскільки він буде дуже популярним.

Інші красиві дати 2022 року:

11.01.2022

02.02.2022

22.02.2022

30.03.2022

01.11.2022

11.11.2022

20.11.2022

22.11.2022

02.12.2022

12.12.2022

20.12.2022

22.12.2022

Місячний календар весіль на 2022 рік

Місяць сильно впливає на здоров'я людини і його емоційне благополуччя. Деякі дати місячного календаря вважаються нещасливими і можуть посіяти розбрат в парі. Інші ж подарують молодятам щастя і взаєморозуміння.

Вдалі дні для весілля у 2022 за місячним календарем:

У січні: 4, 7, 9, 14, 16, 17. У лютому: 2, 4, 6, 9, з 11-14. У березні: 4, 6, 7, 8, 11, 13, 14. У квітні: 3, 8, 10, 11, 15. У травні: 1, 2, 6, 9, з 12-15. У червні: 1, 3, 5, 9, 10-13. У липні: 1, 3, з 10-12. У серпні: 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 14, 19. У вересні: 2, 3, 4, 8, 9, 10, 18, 27, 30. У жовтні: 1, 2, 5, з 7-9, 28. У листопаді: 1, 4, 6, 7, 8, 25, 28, 29, 30. У грудні: 4, 5, 6, 25, 29, 30.

Православний календар весіль на 2022 рік

Церковний календар весіль на 2022 встановлює дати, в які заборонено вінчатися в церкві. Якщо наречений і наречена дотримуються православної віри, то їм не варто грати весілля в ці дні, щоб не згрішити.

Грати весілля у 2022 році не можна:

під час великих постів: з 7 березня по 23 квітня, з 20 червня по 11 липня, з 14 по 27 серпня і з 28 листопада по 6 січня;

у дні двунадесятих і великих свят;

у дні Усікновення глави Іоанна Предтечі 11 вересня і Воздвиження Хреста Господнього 27 вересня, оскільки це скорботні дні.

Середами і п'ятницями, оскільки це пісні дні.

у масляний і великодній тижні: з 28 лютого по 6 березня, і з 10 по 16 квітня.

В інші дні суворої заборони на вінчання немає, хоча деякі дати вважаються в церкві нещасливими. Наречений і наречена можуть перевірити дату весілля у батюшки.