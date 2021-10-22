Весілля – один з найважливіших і найщасливіших днів у житті кожної людини. Щоб торжество пройшло вдало і закінчилося щасливим шлюбом, недостатньо просто любити один одного. Важливо вибрати відповідний день для весілля, адже не всі дати вважаються щасливими. Крім того, в деякі дні церквою заборонено вінчатися, повідомляє УНИАН.

Православний календар весіль на 2022 рік

Церковний календар весіль на 2022 встановлює дати, в які заборонено вінчатися в церкві. Якщо наречений і наречена дотримуються православної віри, то їм не варто грати весілля в ці дні, щоб не згрішити.

Грати весілля у 2022 році не можна:

під час великих постів: з 7 березня по 23 квітня, з 20 червня по 11 липня, з 14 по 27 серпня і з 28 листопада по 6 січня;

у дні двунадесятих і великих свят;

у дні Усікновення глави Іоанна Предтечі 11 вересня і Воздвиження Хреста Господнього 27 вересня, оскільки це скорботні дні.

Середами і п'ятницями, оскільки це пісні дні.

у масляний і великодній тижні: з 28 лютого по 6 березня, і з 10 по 16 квітня.

В інші дні суворої заборони на вінчання немає, хоча деякі дати вважаються в церкві нещасливими. Наречений і наречена можуть перевірити дату весілля у батюшки.