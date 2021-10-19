Глава Пентагону зустрівся із Зеленським
Міністр оборони США Ллойд Остін провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Києві, наголосивши, що США залишаються відданими підтримці права України визначати власну майбутню зовнішню політику, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Спасибі президентові Зеленському за те, що він прийняв мене сьогодні в Києві. Разом із нашими союзниками ми залишаємося відданими підтримці права України вирішувати власну майбутню зовнішню політику, вільну від стороннього впливу", - написав Остін на своїй сторінці у Twitter.
Як повідомлялося, міністр оборони США Ллойд Остін у вівторок, 19 жовтня, прибув в Україну з офіційним візитом.