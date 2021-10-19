Глава Пентагону зустрівся із Зеленським

Міністр оборони США Ллойд Остін провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Києві, наголосивши, що США залишаються відданими підтримці права України визначати власну майбутню зовнішню політику, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Спасибі президентові Зеленському за те, що він прийняв мене сьогодні в Києві. Разом із нашими союзниками ми залишаємося відданими підтримці права України вирішувати власну майбутню зовнішню політику, вільну від стороннього впливу", - написав Остін на своїй сторінці у Twitter.

My sincere thanks to President @ZelenskyyUa for hosting me in Kyiv today. Together with our allies, we remain committed to supporting Ukraine’s right to decide its own future foreign policy, free from outside influence. pic.twitter.com/7UiJ57KehH — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) October 19, 2021

Як повідомлялося, міністр оборони США Ллойд Остін у вівторок, 19 жовтня, прибув в Україну з офіційним візитом.