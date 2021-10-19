КСУ вирішив розглядати справу про звільнення Тупицького та Касмініна

КСУ вирішив розглядати справу про звільнення Тупицького та Касмініна

Конституційний суд України вирішив розглядати справу про звільнення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна з посади судді КСУ. До суду з відповідною скаргою звернулася група з 49 народних депутатів, пише Дмитро Левицький, РБК-Украина.

"Конституційний суд відкрив провадження у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України указів президента України (щодо Тупицького та Касмініна - ред.)", - заявила нардеп Ольга Совгиря у своєму Telegram-каналі.

Справа буде розглядатися на засіданні Великої палати Конституційного суду.

Нагадаємо, нардепи оскаржили в Конституційному суді укази президента Володимира Зеленського про відсторонення Тупицького від посади судді КСУ, а також укази про звільнення Тупицького та Касмініна з суду.

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