КСУ вирішив розглядати справу про звільнення Тупицького та Касмініна

Конституційний суд України вирішив розглядати справу про звільнення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна з посади судді КСУ. До суду з відповідною скаргою звернулася група з 49 народних депутатів, пише Дмитро Левицький, РБК-Украина.

"Конституційний суд відкрив провадження у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України указів президента України (щодо Тупицького та Касмініна - ред.)" , - заявила нардеп Ольга Совгиря у своєму Telegram-каналі.

Справа буде розглядатися на засіданні Великої палати Конституційного суду.

Нагадаємо, нардепи оскаржили в Конституційному суді укази президента Володимира Зеленського про відсторонення Тупицького від посади судді КСУ, а також укази про звільнення Тупицького та Касмініна з суду.