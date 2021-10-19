Потепління до +18 і сонце: прогноз погоди на 20 жовтня

В Україну йде потепління, і вже в цю середу багато областей його відчують. Дощів у найближчу добу не прогнозують – у всіх областях очікується суха та сонячна погода.

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Отже, у середу, 2 жовтня, у всіх західних, більшості південних і у Вінницькій областях очікується потепління до 13-18°С удень. Уночі ж подекуди буде навіть холодніше, ніж у попередні дні - прогнозують від 1°С до 6°С. А ось у північних, східних, більшості центральних і в Запорізькій областях буде далеко не так тепло - обіцяють усього від 8 до 14°С удень і мороз до -3°С уночі.

Дощів 20 жовтня не очікується ніде по країні - усюди буде сухо та ясно з невеликою хмарністю. Зате вітер посилиться - його швидкість очікується на рівні 11-25 км/год у середньому по країні. На сході дути буде трохи менше - близько 7-18 км/год. Найменш вітряно буде в Криму - 4-11 км/год.

Укргідрометцентр попереджає, що 20 жовтня у Вінницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій, Волинській, Рівненській, Житомирській, Донецькій, Луганській та Запорізькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У столиці України, Києві, 20 жовтня очікується температура від 1°С до 15°С протягом дня, сильний вітер 14-22 км/год і, можливо, невеликий дощ.