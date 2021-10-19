Стефанчук скликає на четвер позачергове засідання Ради

Стефанчук скликає на четвер позачергове засідання Ради

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав розпорядження про скликання 21 жовтня позачергового пленарного засідання парламенту, повідомляє Деловая столица.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру Верховної Ради в Telegram.

До порядку денного внесено 14 пунктів, зокрема декілька законопроєктів про ратифікацію різноманітних угод. Позачергове засідання, яке напередодні ініціював президент Володимир Зеленський, має відбутися у четвер після пленарного засідання.

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