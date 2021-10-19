Литва запропонувала заборонити літакам, що літають до Білорусі, заходити в повітря ЄС

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс запропонував заборонити авіакомпаніям, що літають до Білорусі, літати до країн Європейського Союзу. З такою заявою він виступив на зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС, пише Валерія Поліщук, РБК-Украина.

На зустрічі глав МЗС ЄС також було приділено час питанням міграції.

За словами Ландсбергіса, міграційна криза на кордонах Литви, Латвії та Польщі нікуди не дінеться.