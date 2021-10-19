Невістка Кернеса і власниця ТМ Yaro потрапила в скандал

Невістка покійного мера Харкова Геннадія Кернеса Юлія Привалова стала фігуранткою скандалу в соцмережах через анекдот про "бандерівців". В результаті продукти її торгової марки "здорової їжі" Yaro зникають з онлайн-магазинів. Сама ж жінка каже, що все сталося "через вирвану з контексту ситуацію" і вибачається за анекдот, повідомляє Українські Новини.

Юлія - дружина сина покійного мера Харкова Геннадія Кернеса Данила Привалова. Днями вона виклала в Instagram фото з чоловіком на тлі Червоній площі в Москві. Один з користувачів залишив коментар: "Сепар". На що жінка відповіла анекдотом. Зараз цього поста в її акаунті вже немає.

Скріншот: Facebook / Стерненко

Пізніше користувачі почали писати, що онлайн-магазин Rozetka видалив продукти торгової марки Yaro зі свого сайту.

Зараз дійсно у цих товарів з'явилася позначка "відсутні в продажу".

Скріншот: Rozetka

"Весь тиждень я спостерігаю за тим, що відбувається навколо мене і моєї сторінки. Бачу, як з-за вирваною з контексту ситуації, мене втягують в скандал, де суспільство поділяється на правих і неправих", - написала Юлія Привалова в своєму Instagram.

До посту вона додала фото прапора України.

Вона заявила, що вважає себе патріоткою України, працює в Україні і платить тут податки.

"Що стосується анекдоту, то я не переслідувала мети образити когось. Я приношу щирі вибачення, якщо це обурило чиїсь почуття", - вибачилася жінка.

Скріншот: Instagram / yuliak89

Відзначимо, що українці в соцмережах продовжують бойкотувати продукцію Yaro і просять інші магазини зняти її з продажу.

Скріншот: Facebook / Стерненко