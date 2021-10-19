У Житомирі посилять карантин

У Житомирі з 23 жовтня для боротьби з коронавірусом COVID-19 запроваджують додаткові карантинні обмеження, повідомляє УНИАН.

Таке рішення було ухвалене під час позачергового засідання міської комісії з питань ТЕБ та НС.

Вже названо заборони, які діятимуть в обласному центрі, а також умови для роботи бізнесу

"Усі показники свідчать про те, що ми перейдемо у "червону" зону протягом декількох днів. Для цього ми зібрали таку попереджувальну комісію, щоб бізнес зміг підготуватися до переходу Житомира у "червону" зону" , – сказала перша заступниця міського голови Житомира Світлана Ольшанська.

За словами директора юридичного департаменту Житомирської міської ради Євгенія Черниша, з 23 жовтня передбачається запровадити додаткові обмеження щодо роботи продовольчих і непродовольчих ринків, торговельних центрів та сфери послуг – одна людина на 10 кв. м, не більше 50% заповненості торгової площі з дотриманням соціальної дистанції не менше двох метрів.

Також обов’язкова наявність сертифікатів про вакцинацію або негативних ПЛР-тестів, зроблений не пізніше як за 72 години, для 100% працівників ринку та суб’єктів підприємницької діяльності, що здійснюють діяльність в межах ринку. Допуск відвідувачів має здійснюватись лише у засобах захисту.

Крім того, вводяться додаткові обмеження до роботи заклади харчування – не більше 50% заповненості з розрахунку не більше 4 людини за столиком на відстані 2 метри між столиками, сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест для 100% працівників закладу, допуск відвідувачів до закладу та при замовленні лише у засобах захисту. Час роботи закладів – з 06:00 до 23:00.

Готелям та хостелам дозволено працювати за наявності сертифіката про вакцинацію або негативного ПЛР-тесту у 100% працівників закладу.

Школи Житомира у "червоній" зоні працюватимуть лише за умови 100% вакцинації усіх працівників навчального закладу.

"Початкова школа і садочки будуть працювати. Питання постає перед нашими школами, адже умова постанови – вакцинованих 100% працівників. На превеликий жаль, у нас сьогодні лише два заклади освіти мають 100% вакцинації, тому є ще час, умовно кажучи, підготуватися. З 23 жовтня у нас оголошені канікули, а далі ми будемо дивитися по ситуації, адже вона стрімко змінюється, практично кожен день" , – наголосила заступниця міського голови Житомира Марія Місюрова.

Станом на 19 жовтня "червоний" рівень епіднебезпеки встановлено на території Херсонської, Запорізької, Одеської, Донецької та Дніпропетровської областей.

Керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко говорив, що Житомирська, Луганська, Сумська та Харківська області можуть незабаром потрапити до "червоної" зони епіднебезпеки.

Наразі Житомирська область перебуває у "помаранчевій" зоні.