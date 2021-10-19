У Польщі в ДТП потрапив автобус із нелегалами, за кермом був українець

Чотири людини отримали травми. Джерело: Анджей Боровяк / Twitter

У Польщі мікроавтобус Mercedes із нелегальними мігрантами, що прямував до західного кордону країни, потрапив в аварію. Постраждали чотири людини. Ще одну розшукують правоохоронці, повідомляє Обозреватель.

За кермом транспортного засобу перебував громадянин України. Він спробував сховатися з місця, проте його затримали.

Дорожньо-транспортна пригода сталася у вівторок, 19 жовтня, на 122 км автомагістралі А2 за перехрестям Бук, біля міста Новий Томишль (Великопольське воєводство). Усього в транспорті перебувало 15 осіб, усі вони були без документів.

Як пише видання, мікроавтобус використовувався для доставки товарів і не був обладнаний для перевезення людей. Чотири людини потрапили до лікарні з травмами ніг, грудей і голови.

Попередньо встановлено, що пасажири збиралися потрапити до Німеччини. Більшість із них громадяни Іраку й Туреччини.