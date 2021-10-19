Валютний ринок вівторка: підсумки дня

У вівторок зниження долара на міжбанківському валютному ринку продовжилося. Було встановлено новий річний мінімум на рівні 26,25 гривень (на купівлю).

Національний банк сьогодні змінив уже звичну тактику. Вранці він купив 5 млн доларів за ціною близько 26,30 гривень - і пішов, давши ринку самому шукати точку рівноваги. У першій половині торгів між покупцями і продавцями зберігався приблизний баланс, завдяки чому угоди проходили у вузькому діапазоні 26,27-26,29 гривень. Але після обідньої перерви продавців стало явно більше, і котирування просіли ще нижче. Кілька угод пройшли навіть за ціною 26,245 гривень. Знову виникла загроза обвалу долара, і Національний банк попросили втрутитися. Регулятор вийшов з великим ордером на покупку на рівні 26,26 гривень - і аж до кінця торгів залишався на ринку. За інформацією порталу «Курс України﻿», він викупив ще близько 30-40 млн доларів.

Закрили торги понеділка на 2 копійки на купівлі і на 5 копійок на продажу нижче, ніж в понеділок.

Хід торгів

Стартові котирування - 26,26 / 26,33 (купівля / продаж).

Торги сьогодні відкрилися вже вчорашнього: спред склав 7 копійок проти вчорашніх десяти. Перша угода відразу на 2,5 млн доларів за ціною 26,291 гривень пройшла в 9:33. Приблизно через 5 хвилин на ринку з'явився Національний банк; замість звичного ордера на покупку він закрив кілька заявок від продавців і пішов. Причина звільнення Нацбанку скоро стала зрозуміла: на ринок вийшли купувати валюту інвестори, які сьогодні планували придбати доларові ОВДП у Міністерства фінансів. Їх попит забезпечив баланс попиту-пропозиції, який протримався буквально до обідньої перерви. Після обіду покупців стало значно менше, і рятувати ситуацію знову довелося Національному банку. Аж до 15:15 він просто стояв і тільки в період з 15:15 до 15:30 провів кілька угод за новою ціною. Після 15:30 він продовжив залишатися на ринку, незважаючи на те, що подальші угоди в системі Bloomberg проходили за схемою ТОМ (з розрахунками завтра). Остання угода вівторка, схоже, теж була за участю Нацбанку.

Котирування закриття - 26,28 / 26,315 (покупка / продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg знизився на 102 млн доларів у порівнянні з понеділком і склав 234,15 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 26,2729 гривень.

Офіційний курс долара на 20 жовтня встановлений на позначці 26,272 гривень за долар, зниження на 6,36 копійок.

Офіційний курс євро на 20 жовтня встановлений на позначці 30,6056 гривень за євро, зростання на 4,45 копійки.

Ціна готівкового долара в оптових обмінниках Києва сьогодні протягом дня знизилася на 5 копійок. Вранці готівкового «американця» продавали по 26,39-26,40 гривень; до обіду цінник ненадовго опустили до 26,35-26,36 гривень, потім знову підняли, а ввечері долар продавали вже по 26,34-26,35 гривень.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 18:30 - 1,1637 долара. Сьогодні євро продовжив розпочатий вчора зростання і піднявся до позначки 1,1669 долара, де потрапив під хвилю продажів і опустився більш ніж на 30 пунктів. Готівковий євро протягом дня продавали за ціною від 30,57 до 30,64-30,65 гривень, причому ціни протягом дня змінювалися дуже динамічно.

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