Валютний ринок вівторка: підсумки дня
У вівторок зниження долара на міжбанківському валютному ринку продовжилося. Було встановлено новий річний мінімум на рівні 26,25 гривень (на купівлю).
Національний банк сьогодні змінив уже звичну тактику. Вранці він купив 5 млн доларів за ціною близько 26,30 гривень - і пішов, давши ринку самому шукати точку рівноваги. У першій половині торгів між покупцями і продавцями зберігався приблизний баланс, завдяки чому угоди проходили у вузькому діапазоні 26,27-26,29 гривень. Але після обідньої перерви продавців стало явно більше, і котирування просіли ще нижче. Кілька угод пройшли навіть за ціною 26,245 гривень. Знову виникла загроза обвалу долара, і Національний банк попросили втрутитися. Регулятор вийшов з великим ордером на покупку на рівні 26,26 гривень - і аж до кінця торгів залишався на ринку. За інформацією порталу «Курс України», він викупив ще близько 30-40 млн доларів.
Закрили торги понеділка на 2 копійки на купівлі і на 5 копійок на продажу нижче, ніж в понеділок.
Хід торгів
Стартові котирування - 26,26 / 26,33 (купівля / продаж).
Торги сьогодні відкрилися вже вчорашнього: спред склав 7 копійок проти вчорашніх десяти. Перша угода відразу на 2,5 млн доларів за ціною 26,291 гривень пройшла в 9:33. Приблизно через 5 хвилин на ринку з'явився Національний банк; замість звичного ордера на покупку він закрив кілька заявок від продавців і пішов. Причина звільнення Нацбанку скоро стала зрозуміла: на ринок вийшли купувати валюту інвестори, які сьогодні планували придбати доларові ОВДП у Міністерства фінансів. Їх попит забезпечив баланс попиту-пропозиції, який протримався буквально до обідньої перерви. Після обіду покупців стало значно менше, і рятувати ситуацію знову довелося Національному банку. Аж до 15:15 він просто стояв і тільки в період з 15:15 до 15:30 провів кілька угод за новою ціною. Після 15:30 він продовжив залишатися на ринку, незважаючи на те, що подальші угоди в системі Bloomberg проходили за схемою ТОМ (з розрахунками завтра). Остання угода вівторка, схоже, теж була за участю Нацбанку.
Котирування закриття - 26,28 / 26,315 (покупка / продаж).
Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg знизився на 102 млн доларів у порівнянні з понеділком і склав 234,15 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.
- Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 26,2729 гривень.
- Офіційний курс долара на 20 жовтня встановлений на позначці 26,272 гривень за долар, зниження на 6,36 копійок.
- Офіційний курс євро на 20 жовтня встановлений на позначці 30,6056 гривень за євро, зростання на 4,45 копійки.
- Ціна готівкового долара в оптових обмінниках Києва сьогодні протягом дня знизилася на 5 копійок. Вранці готівкового «американця» продавали по 26,39-26,40 гривень; до обіду цінник ненадовго опустили до 26,35-26,36 гривень, потім знову підняли, а ввечері долар продавали вже по 26,34-26,35 гривень.
На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 18:30 - 1,1637 долара. Сьогодні євро продовжив розпочатий вчора зростання і піднявся до позначки 1,1669 долара, де потрапив під хвилю продажів і опустився більш ніж на 30 пунктів. Готівковий євро протягом дня продавали за ціною від 30,57 до 30,64-30,65 гривень, причому ціни протягом дня змінювалися дуже динамічно.
Російський рубль виріс до долара США до тритижневого максимуму, досягнувши сьогодні позначки 70,84 рубля за долар. Станом на 18:30 він торгується у вузькому діапазоні 70,88 -70,93 рублів. Ціна готівкового рубля в столиці сьогодні залишилася колишньою - 3,67-3,69 гривні за 10 рублів.