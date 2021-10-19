ФБР нагрянуло з обшуками до наближеного до Путіна мільярдера

Федеральне бюро розслідувань США у Вашингтоні прийшло з обшуками до будинку російського мільярдера Олега Дерипаски, повідомляє Деловая столица.

Видання NBC News повідомляє, що агенти прийшли до Дерипаски проводити слідчі дії. Інших подробиць поки немає.

Зазначимо, Дерипаска є нафтовим мільярдером, тісно пов'язаний з президентом Росії Володимиром Путіним. Він був серед двох десятків російських олігархів і чиновників, щодо яких у квітні 2018 року були накладені санкції Міністерства фінансів США.

У США Дерипаска перебуває під слідством у справі про відмивання грошей і звинувачується в погрозах, незаконному прослуховуванні та участі у вимаганні та рекеті.