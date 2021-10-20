Курс біткоїна наблизився до історичного максимуму, досягнувши позначки в 63 тис. доларів вперше за останні півроку, свідчать дані CoinDesk, повідомляє "Лента.ру".

Останній раз найпопулярніша криптовалюта торгувалася на такому рівні в квітні 2021 року, коли її вартість встановила рекорд в 64,8 тисячі доларів. Зараз ціна біткоїна становить 63 620 доларів. Тільки за останній тиждень з 12 жовтня криптовалюта зросла більше ніж на 11 відсотків, а з 29 вересня - на 52 відсотки.

Курс біткоїна різко підскочив 15 жовтня. Криптовалюта зросла на 3 відсотки за добу і перевищила позначку в 60 тисяч доларів.

В кінці вересня курс біткоїна обвалився через рішення влади Китаю заборонити будь-які операції з криптовалютами. Під обмеження потрапили також послуги зарубіжних компаній для китайських інвесторів, через що великі криптобіржі Huobi і Binance припинили реєструвати користувачів з Китаю. Найпопулярніша криптовалюта швидко відновилася після локального мінімуму, і тепер аналітики пророкують їй зростання до 100 тисяч доларів за монету.