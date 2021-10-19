Музей в Чикаго звільнив 100 білих жінок заради різноманітності

Інститут мистецтв Чикаго звільнив волонтерів та гідів, які в основному були білими жінками старшого віку, щоб урізноманітнити свою команду, повідомляє New York Post.

«Ми були здивовані, ми були розчаровані», - сказав Джіджі Ваффіс, президент доцентський ради.

«Існує армія висококваліфікованих доцентів, які бажають і здатні продовжити художню освіту».

Доценти - це підготовлені волонтери, які проводять екскурсії по музеях. В Інституті мистецтв раніше було більше 100 доцентів, 82 з яких активно працювали. На початку вересня їх усіх звільнили.

Звільнення були обумовлені тим фактом, що більша частина доцентів складалася з літніх білих, фінансово забезпечених жінок. Керівництво заявило, що музею необхідно встати на новий шлях, «таким чином, щоб дозволити брати участь членам спільноти всіх рівнів доходу».

Звільненим доцентам був запропонований дворічний безкоштовний пропуск в музей в знак подяки за попередню службу.

Інститут є одним з найстаріших і найстаріших музеїв Америки, його програма доцента була запущена в 1961 році в рамках ініціативи Жіночої ради та Молодіжної ліги Чикаго.