Поліція назвала причину смерті брата міра Кривого Рогу

Рідний брат померлого 15 серпня мера Кривого Рогу Костянтина Павлова - Андрій - помер унаслідок отруєння алкоголем, свідчать дані офіційного висновку судово-медичної експертизи, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Згідно з офіційним висновком судово-медичної експертизи смерть жителя Кривого Рогу настала внаслідок токсичної дії спиртів, випадкового отруєння алкоголем", - повідомляє поліція Дніпропетровської області.

За попередньою інформацією, видимих ознак насильницької смерті на тілі загиблого немає.

Цю подію зареєстровано в порядку, передбаченому чинним законодавством. Усі обставини з'ясовуються.

18 жовтня відділ комунікації поліції Дніпропетровської області повідомив, що жителя м. Кривий Ріг знайшли мертвим у власній квартирі без ознак насильницької смерті на тілі в понеділок.

Померлий виявився рідним братом мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, якого знайшли мертвим на веранді власного будинку 15 серпня. Брата звали Андрій Павлов, йому було 46 років.

За даними правоохоронців, загиблий уранці зателефонував знайомому та попросив привезти води, а коли той приїхав, Павлов уже був мертвий.

Як повідомлялося, мера Кривого Рогу Костянтина Павлова знайшли мертвим на порозі його будинку 15 серпня. Національна поліція України відкрила кримінальне провадження за ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Слідство розглядає три основні версії події: вбивство, самогубство, а також необережне поводження зі зброєю. Не виключається і версія доведення до самогубства. Зазначається, що на тілі загиблого було виявлено одне поранення з карабіна "Сайга". Вилучену на місці події зброю направлено на комплексну експертизу.