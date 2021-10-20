Виробництво яєць скоротилося на чверть

В Україні за підсумками січня-вересня 2021 року промислове виробництво яєць скоротилося на 24%. За цей період воно склало 6,8 млрд штук, повідомляє UBR.

На такі результати вже відреагували ціни, які виросли в минулому місяці на 66% в порівнянні з вереснем 2020 року, заявили в Українському клубі аграрного бізнесу.

Аналітики пов'язують таке значне скорочення обсягів виробництва з подорожчанням комбікормів, які складають основну частину собівартості товару. В результаті виробники скорочують або повністю припиняють роботу.

"Ціна на яйця, як і на будь-який інший продукт, формується за рахунок співвідношення попиту і пропозиції, а неможливість реалізувати продукцію за ціною, що перевищує витрати, призводить до скорочення обсягів виробництва", - сказано в повідомленні.

В УКАБ прогнозують подальше скорочення виробництва популярного продукту через можливе введення нового податкового навантаження, передбаченого законопроектом №5600. Отже, вартість яєць буде рости і далі.