Трьом невакцинованим львів’янам ампутували кінцівки через коронавірус

У Львові трьом чоловікам ампутували кінцівки через ускладнення, викликані коронавірусом, повідомляє InfoResist.

“Тромбози як ускладнення почастішали, тільки за цей тиждень нашим хірургам довелося тричі ампутувати кінцівки, щоб врятувати життя пацієнтів. Усі вони потрапили в наше COVID-відділення через важкий перебіг хвороби. Згодом додалися симптоми тромбозу”, – зазначили в 8-й клінічній лікарні міста Львова.

Уточнюється, що з початку пандемії в цій лікарні подібні ускладнення зустрічалися всього 15 разів. У медзакладі нагадали, що в зоні ризику ті, що хворіють на діабет, атеросклероз, а також пацієнти із зайвою вагою і ті, що палять.

За даними медиків, коронавірус викликає тромбування дрібних і великих судин у різних ділянках тіла. Найчастіше страждають легені через те, що вірус викликає агрегацію дрібних клітин крові, які призводять до мікротромбування.

Лікарі стикалися з такими випадками, коли пацієнти добре себе почували, а КТ показувало масштабне ураження легень, і навпаки, коли пацієнту було важко дихати, а на КТ не були помітні зміни. У лікарні пояснили, що після легень найчастіше тромби утворюються в кишківнику і нижніх кінцівках.

“Підступність і в тому, що тромбоз як ускладнення, трапляється не тільки в розпал хвороби, але і після повного одужання. Тому важливо після виписки з лікарні бути на постійному контролі у сімейних терапевтів”, – підкреслили медики.

Як повідомила представниця медзакладу Ірина Папірник, троє львів’ян старше 60 років були доставлені в лікарню в стані середньої тяжкості. Через хворобу у чоловіків проявилися симптоми тромбозу і хірург ампутував їм кінцівки, щоб врятувати життя.

Папірник розповіла, що всі троє не були вакциновані. При цьому один із пацієнтів багато палив, що також вплинуло на розвиток ускладнень. Зараз стан чоловіків задовільний. Представниця лікарні додала, що серед хворих коронавірусом 90% невакцинованих.