Виявлено фактор ризику астми у дітей

Дослідники з Норвегії та Швеції показали, що ризик розвитку астми у дітей, робота матерів яких була пов'язана з широким використанням чистячих і дезинфікуючих засобів, був значно вище. Присвячена новому фактору ризику астми стаття учених опублікована в Journal of Allergy and Clinical Immunology, повідомляє Лента.Ру.

Дослідники на чолі з фахівцями з Бергенского університету проаналізували дані 3318 пар «мати-дитина», що беруть участь в лонгитюдних (довгострокових) дослідженнях астми RHINE (матері) і RHINESSA (діти). Виросли діти надавали вченим інформацію про те, коли і як у них розвинулася астма. Матерів дослідники просили розповісти про всі свої попередні роботи. У число професій, пов'язаних з широким використанням хімікатів включалися роботи прибиральниць, кухарів, медсестер та інших медичних працівників.

Аналіз даних виявив, що, якщо мати влаштовувалася на подібну роботу задовго до народження дитини, ризик розвитку у останнього астми виростав на 71 відсоток. Зачаття і вагітність під час зайнятості на такій роботі підвищував ризик розвитку астми на 125 відсотків. Якщо ж мати починала працювати вже після пологів, підвищення ризику астми не спостерігалося. Ці дані вказують на те, що чистячи та дезінфікуючи речовини викликають у матерів зміни, що передаються дітям, відзначають дослідники. Можливі механізми подібної передачі ще належить вивчити.