РФ загрожує стабільності в Україні та Грузії - НАТО

Спеціальний представник генерального секретаря НАТО по країнах Південного Кавказу і Центральної Азії Хав'єр Коломина вважає, що Росія своїми діями створює загрозу збереженню стабільності в регіоні, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Грузія і НАТО стурбовані політикою безпеки Росії. У цьому регіоні Росія часто використовує загрозу застосування сили і створює загрозу збереженню стабільності як в Грузії, так і в інших країнах регіону, наприклад, в Україні і Республіці Молдова" , - сказав після зустрічі з міністром закордонних справ Грузії Давидом Залкаліані Коломина, якого цитує грузинський МЗС.

Раніше у вівторок Коломина звинуватив Росію в неповазі до угоди про припинення вогню від 12 серпня 2008 року. Він заявив про це журналістам після того, як відвідав кордон з Південною Осетією і ознайомився на місці з поточною ситуацією.

Коломина знаходиться в Грузії з дводенним візитом. Він змінив на посаді спеціального представника генсека НАТО по країнах Південного Кавказу і Центральної Азії Джеймса Аппатурая, який займав цю посаду з грудня 2010 року і це його перший візит до Грузії. Раніше у вівторок Коломина повідомив журналістам, що з Тбілісі відправиться з візитом до Вірменії.