Прем'єр-міністр Польщі звинуватив Євросоюз у шантажі

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецкій на тлі суперечок про верховенство національних законів над законодавством Євросоюзу звинуватив ЄС у шантажі. Про це глава польського уряду заявив у вівторок, 19 жовтня, виступаючи перед Європарламентом у Страсбурзі, повідомляє Делфи.

"Я не згоден з тим, що політики хочуть шантажувати Польщу і загрожувати їй", - вказав Моравецкій.

Заява польського прем'єра прозвучало на тлі підготовки Єврокомісією судового позову проти уряду Польщі. Позов стосується можливої невідповідності конституції республіки з європейським законодавством. Конституційний суд (КС) Польщі в четвер, 7 жовтня, визнав пріоритет законодавства цієї країни над законами Євросоюзу. Окремі положення законодавства ЄС несумісні з Конституцією Польщі, постановив суд. На думку суддів, членство країни в Євросоюзі не дає органам ЄС верховенства в судовій сфері і не означає передачу Варшавою свого суверенітету.