Мерія Дніпра ввела на вулицях міста масочний режим

У Дніпрі уточнили обмеження посиленого напередодні COVID-карантину. Одним з нововведень стало введення масочного режиму на вулиці, повідомляє Телеканал D1.

Комісія з питань ТЕБ та НС міськради ввела масочний режим на вулицях Дніпра. Про це свідчить опублікований на сайті Дніпровського міської ради протокол засідання комісії № 37. Перебування без маски або респіратора забороняється в установах охорони здоров'я та освіти, підземних переходах, на зупинках громадського транспорту та «інших територіях загального користування» (в разі неможливості дотримати 1 метр дистанції ).

Згідно зі статтею 13 закону України «Про благоустрій населених пунктів» до територій загального користування відносяться:

1) Парки, рекреаційні зони, сади, сквери та площадкі.

2) Пам'ятники культурної та історичної наследія.

3) Площі, бульвари і проспекти.4)

Вулиці, дороги, провулки, проїзди, тротуари та велосипедні дорожкі.

5) Пляжі.

6) Кладовища.

Також рішенням міської комісії з питань ТЕБ та НС в Дніпрі заборонили:

1) Роботу закладів громадського харчування (крім адресної доставки, роботи на винос і харчування в аеропортах).

2) Роботу торгово-розважальних центрів.

Крім:

а) Розміщених в них магазинів, де на не менше 60% площі торгують продуктами харчування, пальним, ліками та медичними виробами, засобами гігієни та побутовою хімією, засобами зв'язку, друкованими ЗМІ, ветеринарними препаратами, кормами, насінням та рослинами, добривами та засобами захисту рослин.

б) Розміщених на території ТРЦ служб адресної доставки товарів, фінансових установ, пошти, установ медичної та ветеринарної практики, заправок (без зон харчування), служб по ремонту комп'ютерів, побутової техніки і предметів домашнього ужитку, перукарень, салонів краси і служб з надання телекомунікаційних послуг (за попереднім записом), служб із збирання і заготівлі відходів, хімчисток і СТО.

3) Роботу розважальних закладів.

4) Роботу магазинів і служб, крім винятків з пункту № 2.

5) Діяльність установ культури і проведення культурних масових заходів.

Крім:

а) Проведення автоконцертів.

б) Роботи автокінотеатрів і історико-культурних заповідніков.

﻿в) Зйомок кіно і відеоконтенту (за умови дотримання масочного режиму і відсутності сторонніх на знімальних майданчиках).

6) Роботу спортзалів, фітнес-центрів і басейнів (крім їх відвідування спортсменами національних збірних України та їх тренерів, які будуть дотримуватися карантину).

7) Проведення всіх масових заходів (крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту без присутності глядачів).

8) Роботу ринків (крім продовольчих).

9) Роботу навчальних закладів (крім закладів дошкільної освіти, спеціальних установ освіти і 1-4 класів шкіл).

10) Планові госпіталізації в лікарнях.

Крім:

а) Надання медичної допомоги через ускладнень під час вагітності та пологів. б) Надання медичної допомоги вагітним, породіллям та новонародженим дітям. в) Надання медичної допомоги онкохворим та людям з пульмонологічними захворюваннями. г) Надання паліативної допомоги в стаціонарних умовах. д) Надання високоспеціалізованої медичної допомоги. е) Інших невідкладних і термінових госпіталізацій, якщо їх перенесення / відстрочка створюють значний ризик для життя і здоров'я людей.

11) Роботу хостелів, готелів та інших місць розміщення.

Обмеження з пунктів № 18 і 11 не застосовуються, якщо у всіх учасників / відвідувачів / користувачів / постояльців (крім громадян у віці до 18 років) є негативний експрес- або ПЛР-тест, який був зроблений не більше трьох днів тому. або:

1) Сертифікат про отримання першої дози вакцини проти коронавіруса.

2) Сертифікат про повну вакцинацію від COVID-19.

3) Довідка про одужання від коронавируса.

Обмеження з пункту № 9 не застосовуються, якщо у всіх працівників є негативний ПЛР-тест. або:

1) Сертифікат про отримання першої дози вакцини проти коронавіруса.

2) Сертифікат про повну вакцинацію від COVID-19.

3) Довідка про одужання від коронавируса.