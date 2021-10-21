Симптоми пухлин в жовчному міхурі

Поліпи на стінці жовчного міхура майже завжди «неживі» - це відкладення холестерину і білірубіну, заявив гастроентеролог, терапевт Олексій Парамонов, повідомляє Лента.Ру.

Поліп є наростом на стінці жовчного міхура. Холестеринові поліпи з роками можуть не змінюватися і збільшуватися повільно. Однак потім вони відокремлюються від стінки органу і перетворюються в камінь жовчного міхура. Як зазначив фахівець, тільки в трьох відсотках випадків поліпи виявляються доброякісними пухлинами.

"Коли такий пухлинний поліп стає досить великим, в ньому збільшується ризик утворення злоякісних зон зростання", - описав медик.

При цьому ультразвукові дослідження та інші методи не дозволяють визначити вид поліпа, за ними потрібен нагляд. Пацієнтам призначають два УЗД в рік. Якщо поліп майже не змінюються, операцію не роблять. Коли він досягає 10 міліметрів і кровоточить, лікар може відправити на хірургічне втручання, щоб не допустити розвитку раку в майбутньому.

Поліпи ніяк не реагують на спосіб життя людини, тому дієта при їх появі не потрібна, зазначив фахівець.