В Грузії заявили, що не обговорювали тему Саакашвілі із західними колегами

Міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані стверджує, що ні на одній з офіційних зустрічей з представниками Євросоюзу, США чи НАТО не порушувалося питання арешту екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Після того, як був затриманий колишній президент, і він відбуває термін покарання в пенітенціарній системі Грузії, у мене було багато зустрічей з європейськими колегами... Також я був присутній на зустрічі прем'єр-міністра Грузії з міністром оборони США і сьогодні зустрічався зі спецпредставником генсека НАТО, і ніде ми не говорили про колишнього президента. Ця тема не обговорювалася", - заявив Залкаліані журналістам у вівторок.

Міністр зазначив, що на державному рівні подібне питання не ставилося і ніде не ставилася під сумнів подальша європейська і євроатлантична інтеграція Грузії.