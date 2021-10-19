Соратник Медведчука замість роботи в Раді поїхав до Москви й показав фото з Кремля

facebook.com/vadim.rabinovich.39

Одіозний соратник кума Путіна Віктора Медведчука - нардеп від ОПЗЖ Вадим Рабінович поїхав до Москви й "засвітився" в Кремлі, а також на Красній площі, повідомляє УНИАН.

Відповідні фото з'явилися вчора і сьогодні на сторінці Рабіновича в Facebook.

Напередодні ввечері депутат зустрівся з "куратором українського напрямку" - заступником голови Адміністрації президента РФ Дмитром Козаком. Сьогодні Рабінович "засвітився" на Красній площі, зробивши там селфі.

На ще одному сьогоднішньому фото Рабінович позує з першим заступником голови пропутінської фракції "Єдина Росія" В'ячеславом Макаровим.

"Міжпартійна угода між нашими партіями практично готова до підписання" , - запевняє член ОПЗЖ.

Примітно, що сьогодні Верховна Рада працювала в пленарному режимі. Однак Рабінович провів робочий день поза парламентом, що підтверджується на сайті Верховної Ради в розділі "Електронна реєстрація".

В ефірі російського пропагандистського телеканалу Рабінович зізнався, що "скучив за Москвою і дуже любить це місто".