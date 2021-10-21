Дієтолог розвіяла популярні міфи про молочні продукти

Терапевт-дієтолог, лікар вищої категорії, кандидат медичних наук Катерина Бурляева в розвіяла популярні міфи про шкоду і користь молочних продуктів, повідомляє Лента.Ру.

Спеціаліст заявила про помилковість думки про те, що вживання жирного молока, сиру і творогу призводить до зростання рівня холестерину і підвищує ризик атеросклерозу і хвороб серця. За її словами, міжнародна група вчених зі Швеції нещодавно провела дослідження і дійшла до зворотних висновків. З'ясувалося, що багата молочним жирами дієта допомагає знизити ризик хвороб серця і судин. Дослідники зробили висновок, що насичені жиром продукти, включаючи молоко, йогурт і сир, насправді можуть захистити серце.

Також медик розвіяла міф про те, що люди набирають вагу через жирних продуктів, привівши в приклад мінохоронздоров'я Великобританії, який виступив з твердженням про те, що молочні продукти помірної жирності не просто не призводять до збільшення ваги, а сприяють зниженню ризику розвитку ожиріння. Крім того, вона порадила уникати продуктів з маркуванням «знежирені», «лайт» і «з низьким вмістом жиру», так як саме вони найчастіше містять шкідливі сіль і цукор.

Ще один міф, з яким виявилася незгодний дієтолог, що молоко є корисним, якщо в ньому низький рівень жиру. За її словами, в молоці жирністю 3,2 відсотка калорій в 1,5 раза більше в порівнянні з 1,5-процентним молоком. Крім цього вона зазначила, що стакан молока не містить добову норму кальцію - всього 240 міліграмів при добовій дозі 1000 міліграм. Також, на її думку, ультрапастеризоване молоко не є більш корисним ніж пастеризоване, бо воно нагрівається ще сильніше, через що в ньому руйнуються вітаміни.