У Миколаєві поліція буде штрафувати людей без масок

Миколаївський міський голова Олександр Сенкевич заявив, що поліція буде штрафувати пасажирів громадського транспорту, які знаходяться в салоні без захисної медичної маски, а також тих, хто перебуває без масок на вулиці, повідомляє Новости-N.

Про це він розповів під час трансляції прямого ефіру в соціальних мережах у вівторок, 19 жовтня.

Олександр Сенкевич, нагадав городянам, що з 21 жовтня в Україні посилять правила пасажирських перевезень в «жовтій», «помаранчевій» і «червоній» зоні адаптивного карантину, а Миколаївська область на даний момент вже знаходиться в «помаранчевій» зоні і має високий показник смертності . У зв'язку з цим, за словами градоначальника, представники поліції будуть штрафувати громадян, які перебувають в громадському місці без масок, а також перевіряти громадський транспорт на наявність пасажирів без засобів індивідуального захисту.

«Найближчим часом поліція з нашими людьми буде виходити на вулиці і штрафувати всіх, хто ходить без масок. Також будемо повертатися до штрафування тих маршруток і тих автобусів, водії яких пускають пасажирів без масок. Здається штраф там 17 тисяч гривень», - розповів Сенкевич.

Також мер зазначив, що в будівлю міської ради громадян, які не зробили щеплення від COVID-19, будуть пускати тільки за чинним негативним тестом на коронавірус. Слід зазначити, що тест на захворюваність «придатний» тільки в період 72-х годин.