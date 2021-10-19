В Австралії попередили про загрозу, що перевищує тероризм

Генеральний директор Австралійської організації безпеки і розвідки (ASIO) Майк Бергесс зазначив в доповіді, представленій в парламент країни, що загроза країні від іноземних шпигунів незабаром перевищить небезпеку від тероризму, повідомляє Лента.Ру.

Глава розвідки попередив, що іноземні агенти кожен день роблять «витончені і широкомасштабні» спроби за допомогою технологічного втручання в справи країни на тлі обмежень через COVID-19. На його думку, в найближчі роки різні випадки шпигунства перевищать загрозу від тероризму.

"Іноземні шпигуни намагаються роздобути закриту інформацію про торговельні відносини Австралії, військовий і розвідувальний потенціал. Вони прагнуть розвивати цільові відносини з нинішніми і колишніми політиками, нинішніми та минулими співробітниками служб безпеки. Вони моніторять діаспори в Австралії і в деяких випадках загрожують фізично їх представникам", - заявив Бергесс.

Він вважає, що одним із найсерйозніших викликів стає зросла радикалізація молоді, особливо серед чоловіків.