"Харківгаз" пояснив відключення газу в Благодатному

АТ "Харківгаз" 17 жовтня зміг відновити газопостачання мешканцям с. Благодатне Харківської області. Причиною труднощів, що стали на заваді вчасної підготовки газових мереж до опалювального сезону стали "дії невстановлених осіб, які заблокували роботу фахівців компанії", пише Ирина Гамерская, РБК-Украина.

Як пояснили в компанії, в рамках підготовки газорозподільних мереж області до стабільної і безаварійної роботи в опалювальному сезоні, 11 жовтня "Харківгаз" повинен був провести ремонтні роботи на газопроводі і газорегуляторному пункті в Благодатному. Про що, як стверджують в компанії, було заздалегідь повідомлено на веб-сайті "Харківгазу", а також були проінформовані місцеві органи влади.

"Втім, невстановлені особи 11 жовтня заблокували роботу фахівців АТ "Харківгаз" та спецтехніку компанії. Тому роботи були призупинені, а населений пункт залишився без газу. За сприяння державних органів влади, 16 жовтня АТ "Харківгаз" відновив ремонт на газорозподільних мережах в с. Благодатне та підготував газопроводи до випробувань, які проводяться перед пуском газу споживачам. Сам пуск газу мав розпочатись 17 жовтня" , - йдеться в заяві "Харківгазу" у відповідь на повідомлення СБУ.

Крім того, у компанії зазначили, що 17 жовтня, "невідомі особи - псевдоактивісти, які раніше блокували транспорт АТ "Харківгаз", розпочали підбурювати споживачів не надавати доступ працівникам газової компанії до домоволодінь". У компанії наголошують, що без здійснення цих заходів безпеки пуск газу є неможливим.

"Цього ж дня ці псевдоактивісти пошкодили автотранспорт АТ "Харківгаз" та здійснили чисельні спроби пошкодити власне майно працівників компанії (телефони), на які працівники фіксували правопорушення невідомих осіб. Представники АТ "Харківгаз" викликали правоохоронні органи на місце події. Завдяки спільним зусиллям державних органів влади та правоохоронних органів, АТ "Харківгаз" 17 жовтня зміг відновити газопостачання мешканцям с. Благодатне. Жодних заяв, крім офіційних звернень в правоохоронні органи щодо протиправних дій невідомих осіб в с. Благодатне, в період 16-17 жовтня АТ "Харківгаз" не робив" , - повідомляється в заяві компанії.

"Харківгаз" також звертає увагу правоохоронних органів на "деструктивну діяльність псевдоактивістів, які намагаються збурити людей до протиправних дій та закликають до дестабілізації ситуації в суспільстві та просить вжити відповідних заходів".