Гордон зібрався в розвідку з Верещук

Народна депутатка від "Слуги народу" Ірина Верещук змогла б з успіхом замінити на посаді глави Міноборони нинішнього міністра Андрія Тарана.﻿ Таку думку висловив журналіст Дмитро Гордон, коментуючи чутки щодо кадрових перестановок в уряді, повідомляє Украина 24.

За його словами, у Тарана " або ручки немає, щоб написати заяву (про відставку - ред.), або паперу не знайшлося ".

На питання, як він ставиться до можливої ​​кандидатури жінки-міністра оборони, журналіст відповів:

"Мені подобається. Мені, по-перше, Ірина Верещук подобається. Вона бойова, люблю таких. По-друге, мені подобається жінка-міністр оборони саме така, як Верещук - вона офіцер, пройшла відповідну підготовку. Вона... хочеться сказати - "бой-баба", але напевно це буде негарно по відношенню до жінки. Я б з нею пішов у розвідку запросто, тому що вона вселяє надійність і впевненість".