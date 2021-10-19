США планують покарати "Газпром" за порушення санкцій

Міністерство фінансів США готове співпрацювати з Конгресом, щоб притягнути до відповідальності російський "Газпром", який порушує санкції країни, повідомляє Украинская правда.

Про це сказав заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо під час виступу в сенаті, Time News

Адеємо відповів на критику одного з сенаторів, який запитав, чому відомство не вводить санкції проти "Північного потоку-2". Заступник міністра фінансів США також не уточнив, як саме покаратимуть російську компанію.

При цьому Адеємо ухилився від прямого запитання, чому адміністрація США не ввела санкції проти Nord Stream 2:

"Ми віддані тому, щоб залучити "Газпром" до відповідальності за його діяльність, яка порушує наші санкції".