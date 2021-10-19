Британія назвала РФ критичної загрозою

Начальник штабу оборони Великобританії Ніколас Картер, виступаючи в Центрі за нову американську безпеку в Вашингтоні, назвав Росію критичною загрозою для королівства, а Китай - «хронічним системним викликом», повідомляє Лента.Ру.

"Коли я тільки починав військову службу, ми жили в умовах біполярного світу. Потім настала епоха однополярного світу, і фокус уваги був зміщений на боротьбу з тероризмом. Тепер же ми вступаємо в багатополярний світ - еру постійної конкуренції, яка ведеться нами з рядом авторитарних суперників . В даному контексті варто згадати Росію, яка, з нашої точки зору, являє критичну загрозу, і Китай, який є для нас хронічним системним викликом" , - заявив генерал.

За його словами, противники країни крім розробки нових видів озброєння для створення конкурентних переваг стали активніше вдаватися до дезінформації та використовувати проксі-формування для досягнення необхідних результатів. Також він поскаржився на створення Росією нових підводних човнів, зазначивши, що Лондон змушений реагувати на вихідні загрози.

"Північна Атлантика - це регіон, яким нам необхідно дуже уважно займатися, враховуючи підводні розробки Росії. Немає сумнівів в тому, що нам слід проводити курс на стримування" , - сказав Картер.

У зв'язку з цим він заявив про зацікавленість Британії в зміцненні відносин з зарубіжними партнерами в сфері оборони, зокрема, у формуванні коаліцій ad hoc, які об'єднують різні країни в залежності від загрози, де НАТО буде грати центральну роль. Як приклад генерал привів створений нещодавно військовий альянс між Австралією, Великобританією і США (AUKUS).