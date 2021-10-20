NASA показало нове відео з Марса зі звуком вітру

Національне управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) оприлюднило відео, зняте апаратом Perseverance на Марсі, повідомляє Ділова столиця.

За даними пресслужби NASA запис відбувався завдяки двом мікрофонам, які вмонтовані в конструкцію марсохода.

Відзначається, що протягом п'яти годин марсохід записував пориви вітру на планеті, хрускіт коліс і звуки роботи двигунів. Звуки на Червоній планеті поширюються довше, ніж на Землі, оскільки її атмосфера менш щільна, ніж у нас.

"Марсіанські звуки мають сильні басові коливання, тому, коли ви одягаєте навушники, ви дійсно можете відчути" , — йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що мікрофони в майбутньому можуть стати важливим елементом дослідження Марса і Сонячної системи в цілому.