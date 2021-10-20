20 жовтня 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники
У цей день у світі відзначаються Міжнародний день лінивця, День "Любіть своє тіло", Міжнародний день кухаря (День кока), Всесвітній день гідності, Міжнародний день авіадиспетчера, Міжнародний день займенників, Всесвітній день боротьби з остеопорозом, Всесвітній день статистики (відзначається з 2010 року один раз на 5 років, за рішенням статистичної комісії ООН), повідомляє УНИАН.
В Україні - День боротьби із захворюванням на рак молочної залози, в Чехії - День посадки дерев, в ПАР - День людини з синдромом Дауна, в Азербайджані - День енергетика, в США - День штату Міссурі, День підтримки місцевої торгової палати, День вдячності фельдшерам, День інформаційного перевантаження, Miss American Rose Day, День громадських ЗМІ, День єдності, День реконструкції грудей, День письменництва, День фруктів в бренді, День підтяжок, День риби-відьми, День довіри молоді, в Кенії - День Героїв, У В'єтнамі - День в'єтнамської жінки, в Гватемалі - день революції, в Бангладеш - свято "Прабарана пурніма", в Шрі-Ланці - свято "Вап Поя", в Індії - день явища Махаріші Валмікі.
Пам'ятні дати 20 жовтня, річниці та події
У 1868 році в Києві був створений перший в Україні приватний комерційний банк.
У 1945 році вперше жінкам Франції було надано виборче право.
У 1960 році в лондонському суді відкрився процес у справі забороненого протягом 30 років роману "Коханець леді Чаттерлей" Девіда Лоуренса.
У 1968 році колишня перша леді США Жаклін Кеннеді вийшла заміж за грецького олігарха Аристотеля Онассіса.
У 1993 році уряд Голландії вирішив заборонити продаж марихуани і гашишу іноземним туристам. Місцевих громадян це обмеження не торкнулося.
У 1993 році в Лондонському зоопарку померла кінозірка - павучиха Белінда, що знімалася у фільмах про Джеймса Бонда і Індіану Джонса.
Яке сьогодні церковне свято
Православна церква 20 жовтня вшановує пам'ять двох святих, які носили ім'я Сергій. Перший з них - преподобний Сергій Печерський, жив в 13 столітті. Інший святий - Сергій Нуромський, жив в 15 столітті. У народі свято назвали Сергій Зимовий. Вважалося, що саме з цього моменту починається зима.
Що сьогодні не можна робити
Не можна працювати з текстом, лихословити і злитися. Не варто приймати подарунки від малознайомих людей.
Прикмети на 20 жовтня
З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:
- випав сніг - зима буде ранньою;
- гарна погода - такою вона буде протягом трьох наступних тижнів;
- місяць блідий - скоро випаде сніг і прийдуть морози.
Іменини 20 жовтня
Іменини у Пелагеї, Сергія, Миколи і Леонтія.