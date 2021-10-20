20 жовтня 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

У цей день у світі відзначаються Міжнародний день лінивця, День "Любіть своє тіло", Міжнародний день кухаря (День кока), Всесвітній день гідності, Міжнародний день авіадиспетчера, Міжнародний день займенників, Всесвітній день боротьби з остеопорозом, Всесвітній день статистики (відзначається з 2010 року один раз на 5 років, за рішенням статистичної комісії ООН), повідомляє УНИАН.

В Україні - День боротьби із захворюванням на рак молочної залози, в Чехії - День посадки дерев, в ПАР - День людини з синдромом Дауна, в Азербайджані - День енергетика, в США - День штату Міссурі, День підтримки місцевої торгової палати, День вдячності фельдшерам, День інформаційного перевантаження, Miss American Rose Day, День громадських ЗМІ, День єдності, День реконструкції грудей, День письменництва, День фруктів в бренді, День підтяжок, День риби-відьми, День довіри молоді, в Кенії - День Героїв, У В'єтнамі - День в'єтнамської жінки, в Гватемалі - день революції, в Бангладеш - свято "Прабарана пурніма", в Шрі-Ланці - свято "Вап Поя", в Індії - день явища Махаріші Валмікі.

Пам'ятні дати 20 жовтня, річниці та події

У 1868 році в Києві був створений перший в Україні приватний комерційний банк.

У 1945 році вперше жінкам Франції було надано виборче право.

У 1960 році в лондонському суді відкрився процес у справі забороненого протягом 30 років роману "Коханець леді Чаттерлей" Девіда Лоуренса.

У 1968 році колишня перша леді США Жаклін Кеннеді вийшла заміж за грецького олігарха Аристотеля Онассіса.

У 1993 році уряд Голландії вирішив заборонити продаж марихуани і гашишу іноземним туристам. Місцевих громадян це обмеження не торкнулося.

У 1993 році в Лондонському зоопарку померла кінозірка - павучиха Белінда, що знімалася у фільмах про Джеймса Бонда і Індіану Джонса.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 20 жовтня вшановує пам'ять двох святих, які носили ім'я Сергій. Перший з них - преподобний Сергій Печерський, жив в 13 столітті. Інший святий - Сергій Нуромський, жив в 15 столітті. У народі свято назвали Сергій Зимовий. Вважалося, що саме з цього моменту починається зима.

Що сьогодні не можна робити

Не можна працювати з текстом, лихословити і злитися. Не варто приймати подарунки від малознайомих людей.

Прикмети на 20 жовтня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

випав сніг - зима буде ранньою;

гарна погода - такою вона буде протягом трьох наступних тижнів;

місяць блідий - скоро випаде сніг і прийдуть морози.

Іменини 20 жовтня

Іменини у Пелагеї, Сергія, Миколи і Леонтія.