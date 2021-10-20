ОБСЄ засудила зриви роботи місії на Донбассі

Спецпредставник Парламентської асамблеї ОБСЄ по Східній Європі Даніела де Ріддер засудила блокування місії бойовиками "ДНР". Спеціальна моніторингова місія на Донбасі в останні дні "зіткнулася з необґрунтованими обмеженнями свободи пересування", пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Ріддер назвала таку ситуацію тривожною. Вона нагадала, що Спеціальна моніторингова місія - це не тільки найбільша і помітна операція ОБСЄ, а й одна з найважливіших операцій.

Зобов'язана з 2014 року вести спостереження і неупереджено повідомляти про ситуацію в Україні, вона стала неоціненним інструментом для документування порушень режиму припинення вогню, надання важливих даних політикам і полегшення діалогу між сторонами, що воюють.

"Після рішення Росії не продовжувати мандат місії спостерігачів ОБСЄ в пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" на російсько-українському кордоні після 30 вересня СММ стала останнім інструментом ОБСЄ для забезпечення деякої прозорості в семирічному конфлікті з понад 14 тис. загиблими" , - заявили в ПА ОБСЄ.

Як підкреслила Ріддер, обмеження щодо співробітників СММ ще "більше обмежують прозорість і підривають довіру".