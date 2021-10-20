ОБСЄ засудила зриви роботи місії на Донбассі

ОБСЄ засудила зриви роботи місії на Донбассі

Спецпредставник Парламентської асамблеї ОБСЄ по Східній Європі Даніела де Ріддер засудила блокування місії бойовиками "ДНР". Спеціальна моніторингова місія на Донбасі в останні дні "зіткнулася з необґрунтованими обмеженнями свободи пересування", пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Ріддер назвала таку ситуацію тривожною. Вона нагадала, що Спеціальна моніторингова місія - це не тільки найбільша і помітна операція ОБСЄ, а й одна з найважливіших операцій.

Зобов'язана з 2014 року вести спостереження і неупереджено повідомляти про ситуацію в Україні, вона стала неоціненним інструментом для документування порушень режиму припинення вогню, надання важливих даних політикам і полегшення діалогу між сторонами, що воюють.

"Після рішення Росії не продовжувати мандат місії спостерігачів ОБСЄ в пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" на російсько-українському кордоні після 30 вересня СММ стала останнім інструментом ОБСЄ для забезпечення деякої прозорості в семирічному конфлікті з понад 14 тис. загиблими", - заявили в ПА ОБСЄ.

Як підкреслила Ріддер, обмеження щодо співробітників СММ ще "більше обмежують прозорість і підривають довіру".

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