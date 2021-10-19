Влада США оштрафувала Facebook на $14 млн

Міністерство юстиції США оштрафувало компанію Facebook на більш ніж 14 млн доларів. Причиною штрафних санкцій є порушення правил прийняття на роботу іноземців, повідомляє Кореспондент.

За інформацією The Wall Street Journal компанія готова виплатити штраф в рамках домовленості з американським урядом після звинувачення в тому, що вона незаконно резервує прибуткові місця для працівників-мігрантів.

З'ясувалося, що Facebook сприяла отриманню "зелених карт" для іноземців замість того, щоб пропонувати вакансії фахівцям з США. Тепер Facebook повинен виплатити уряду 4,75 млн доларів і додаткові 9,5 млн доларів як фінансову компенсацію.

Відзначається, що в США за законом, перед тим, як наймати іноземців за спеціальною візою, роботодавець повинен довести уряду, що він не може знайти кваліфікованих американських працівників для заповнення вакансій.