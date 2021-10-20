Ineos показала перший водневий позашляховик
Британська компанія Ineos Automotive презентувала водневий прототип позашляховика Grenadier. Автомобіль створений спільно з компанією Hyundai з використанням компонентів моделі Nexo., повідомляє Обозреватель.
Нагадаємо, що дочірній підрозділ великого британського хімічного концерну Ineos, в майбутньому році розпочинає продаж свого позашляховика Grenadier.
Спочатку покупці зможуть вибирати між бензиновими та дизельними двигунами, які компанії буде постачати німецький BMW. Однак, в перспективі компанія має намір вивести на ринок версію моделі з водневими паливними елементами. А допоможе їй у цьому один з провідних фахівців в цій галузі – корейська компанія Hyundai.
Перший прототип вже готовий і буде використовуватися для проведення лабораторних випробувань. Технічною "начинкою" поділився серійний Hyundai Nexo. Якщо все пройде успішно, до кінця майбутнього року автомобіль відправиться на повноцінні дорожні тести, а у 2023 році може початися його серійне виробництво.
На думку багатьох аналітиків, водень може стати реальною альтернативою звичайним електромобілів з тяговими батареями. Використання Н2О як джерела отримання енергії розв'язувє головну проблему – тривалу зарядку АКБ. Подібні проєкт раніше вже анонсували BMW, Opel та Land Rover.
Незаперечною перевагою Ineos є власні виробничі потужності для отримання водню. Сьогодні британський концерн випускає близько 400 тисяч тонн водню на рік, а у найближчі роки має намір інвестувати 2 млрд євро в створення нових європейських заводів для отримання Н2О. Крім того, з 2020 році Ineos бере участь в проєкті британської компанії Wrightbus яка з минулого року експлуатує електробуси з водневими паливними елементами.