Ineos показала перший водневий позашляховик

Британська компанія Ineos Automotive презентувала водневий прототип позашляховика Grenadier. Автомобіль створений спільно з компанією Hyundai з використанням компонентів моделі Nexo.﻿, повідомляє Обозреватель.

Нагадаємо, що дочірній підрозділ великого британського хімічного концерну Ineos, в майбутньому році розпочинає продаж свого позашляховика Grenadier.

Перший прототип водневого Grenadier буде використовуватися для проведення лабораторних випробувань

Спочатку покупці зможуть вибирати між бензиновими та дизельними двигунами, які компанії буде постачати німецький BMW. Однак, в перспективі компанія має намір вивести на ринок версію моделі з водневими паливними елементами. А допоможе їй у цьому один з провідних фахівців в цій галузі – корейська компанія Hyundai.

Перший прототип вже готовий і буде використовуватися для проведення лабораторних випробувань. Технічною "начинкою" поділився серійний Hyundai Nexo. Якщо все пройде успішно, до кінця майбутнього року автомобіль відправиться на повноцінні дорожні тести, а у 2023 році може початися його серійне виробництво.

На думку багатьох аналітиків, водень може стати реальною альтернативою звичайним електромобілів з тяговими батареями. Використання Н2О як джерела отримання енергії розв'язувє головну проблему – тривалу зарядку АКБ. Подібні проєкт раніше вже анонсували BMW, Opel та Land Rover.

Водневі Ineos Grenadier, Hyundai Nexo та Wrightbus StreetDeck. Джерело: media.ineosgrenadier.com

Незаперечною перевагою Ineos є власні виробничі потужності для отримання водню. Сьогодні британський концерн випускає близько 400 тисяч тонн водню на рік, а у найближчі роки має намір інвестувати 2 млрд євро в створення нових європейських заводів для отримання Н2О. Крім того, з 2020 році Ineos бере участь в проєкті британської компанії Wrightbus яка з минулого року експлуатує електробуси з водневими паливними елементами.