У Британії виявили нову мутацію "Дельти"

У Британії заявили про поширення нової, більш небезпечної, мутації Дельта-штаму коронавірусу. Вона отримала позначення AY.4.2, повідомляє Обозреватель.

Як пише видання ВВС, чиновники країни заявили, що уважно стежать за поширенням мутації, оскільки вона "викликає зростаюче число інфекцій".

"Як і слід було очікувати, ми уважно стежимо за цим і без коливань вживаємо заходів у разі необхідності" , – цитує видання слова офіційного представника прем'єр-міністра країни.

Як пишуть журналісти, штам Дельта є домінуючим в Британії, проте згідно з останніми офіційними даними, 6% з усіх випадків захворювання на коронавірус, відносяться до нової мутації.

"AY.4.2, який деякі називають "Дельта Плюс", містить мутації, які можуть дати вірусу переваги у виживанні. Нині проводяться випробування, щоб зрозуміти, яку небезпеку він може представляти. Експерти кажуть, що він навряд чи отримає широке поширення або проти нього будуть безсилі вакцини" , – сказано в матеріалі.

Як зазначив професор комп'ютерної системної біології і директор Інституту генетики Лондонського університету Франсуа Балу, AY.4.2. – це нащадок варіанту Дельта, він несе в собі дві характерні мутації в шипу, Y145H і A222V, передає Science Media Centre. За його словами, цей штам може бути не набагато, але заразним, ніж інші, – приблизно на 10%.

"Це ніщо порівняно з тим, що ми бачили з Альфа і Дельта, які були приблизно на 50-60% більше передаваними. Ми говоримо тут про щось досить тонке, і його ще потрібно досліджувати" , – сказав Балу.

За його словами, на даний момент новий варіант вірусу залишається рідкістю за межами Британії. Наприклад, у США було виявлено усього три випадки. Крім того, ведеться функціональна робота, щоб перевірити, чи може він гірше розпізнаватися антитілами.

Разом з тим професор додав: поява нового штаму не може пояснити нещодавній спалах коронавірусу в країні, оскільки AY.4.2 все ще зустрічається на досить низькій частоті і 10%-е збільшення його передання могло викликати лише невелику кількість додаткових випадків.