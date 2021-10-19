Український танк "Оплот" відправили замовнику з США

Державна компанія "Укрспецекспорт", що входить до складу ДК "Укроборонпром", відвантажила замовнику з США танк БМ "Оплот", повідомляє Цензор.НЕТ.

Про це інформувала пресслужба Укроборонпрому. БМ "Оплот" - це середній танк українського виробництва, його виготовляють на Заводі ім. Малишева в Харкові.

У ГК "Укрспецекспорт" відзначили, що танк відбув до США в рамках виконання контракту на виготовлення і відвантаження цієї бойової машини між спецекспортером і американським замовником.

Танк виготовлений в сучасній комплектації та повністю готовий до експлуатації.