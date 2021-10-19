У Сумах призупинили плановий прийом пацієнтів

Сімейні лікарі і терапевти в Сумах припиняють плановий прийом. Це пов'язано зі зростанням звернень хворих з ознаками гострих респіраторних захворювань, повідомляє Цензор.НЕТ.

Про таке рішення інформувала пресслужба Сумської міськради. Прийом призупинили з вівторка, 19 жовтня.

"Управління охорони здоров'я повідомляє про призупинення планового прийому пацієнтів з вівторка, 19 жовтня, лікарями первинної ланки" , - сказано в повідомленні.

У міськраді пояснили, що рішення викликане необхідністю захистити від інфікування людей, які не потребують негайних заходів або звертаються з профілактичною метою.

Запис до сімейних лікарів і терапевтів в електронному режимі припинений. Пацієнти повинні звертатися через телефон. Також можна замовити потрібну довідку або напрямок і забрати їх в реєстратурі.

У звичайному режимі в сумських центрах первинної медико-санітарної допомоги № 1 і № 2 будуть працювати тільки лабораторія і маніпуляційний кабінет, проводяться щеплення.

При цьому всі амбулаторії, відзначають в міськраді, як і раніше надають сум'янам весь спектр передбачених послуг: огляд, консультації, профілактичні щеплення.