На кладовищі в Києві утворилася "ковідна" черга похоронних автобусів

У Києві поруч з Байковим кладовищем 19 жовтня утворилася велика тягучка похоронних автобусів. Ховають в основному жертв коронавірусу.

Про це пише "Обозреватель". Видання зазначає, що кожні 10 хвилин під'їжджають нові машини.

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"У нас така черга цілий день. Більшість тих, кого привозять, померли від коронавірусу або через ускладнення", - повідомив працівник кладовища.
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Щоб оформити необхідні документи, люди змушені стояти в черзі. Через карантинні обмеження всередині будівлі біля вікна адміністрації можуть перебувати тільки двоє людей одночасно.

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