На кладовищі в Києві утворилася "ковідна" черга похоронних автобусів

У Києві поруч з Байковим кладовищем 19 жовтня утворилася велика тягучка похоронних автобусів. Ховають в основному жертв коронавірусу.

Про це пише "Обозреватель". Видання зазначає, що кожні 10 хвилин під'їжджають нові машини.

"У нас така черга цілий день. Більшість тих, кого привозять, померли від коронавірусу або через ускладнення" , - повідомив працівник кладовища.

Щоб оформити необхідні документи, люди змушені стояти в черзі. Через карантинні обмеження всередині будівлі біля вікна адміністрації можуть перебувати тільки двоє людей одночасно.