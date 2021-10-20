США не прагнуть стримувати Китай - Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про відсутність спроб стримування Китаю. Він вказав в ході пресконференції з главою МЗС Еквадору Маурісіо Монтальво в Кіто, що Вашингтон не просить партнерів з інших країн вибирати між Сполученими Штатами і КНР, повідомляє Лента.Ру.

"Ми не просимо країни вибирати між США і Китаєм, не шукаємо можливості стримати Китай" , - підкреслив глава Держдепартаменту.

Блінкен додав, що Вашингтон настійно рекомендує партнерам перевіряти пропоновані Пекіном торгово-економічні угоди, оскільки в КНР немає поділу між компаніями, які вважаються приватними і державними.