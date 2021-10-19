У Канаді побудують космодром для українських ракетоносіїв

Україна і Канада наближаються до практичної реалізації спільного проєкту в космічній галузі. Зокрема, в кінці 2021 року в провінції Канади Нова Скотія почнеться будівництво стартового комплексу для запусків космічних апаратів на українському ракетоносії "Циклон 4М", повідомляє Дзеркало тижня.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський за підсумками зустрічі з виконавчим директором канадської компанії Maritime Launch Services LTD Стівом Матьє.

За словами Уруського, до проєкту залучені вітчизняні підприємства "Конструкторське бюро "Південне імені М.К. Янгеля" та "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені А.М. Макарова".

Зі свого боку Стів Матьє повідомив, що вже існують попередні домовленості з компаніями з США по запуску їх супутників українською ракетою-носієм "Циклон-4М". Перший запуск планується орієнтовно на кінець 2023 року.

Відзначається, що реалізація окремих аспектів українсько-канадського проєкту "Циклон-4М" передбачена Загальнодержавною цільовою науково-технічною космічною програмою України на 2021-2025 роки, прийняття якої очікується найближчим часом у Верховній Раді України. Зокрема, планується створення маршового двигуна РД-870 тягою 80 тс і його подальше використання в якості маршового для першого ступеня зазначеної ракети-носія.