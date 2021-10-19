У Канаді побудують космодром для українських ракетоносіїв

У Канаді побудують космодром для українських ракетоносіїв
Фото: циклон 4М

Україна і Канада наближаються до практичної реалізації спільного проєкту в космічній галузі. Зокрема, в кінці 2021 року в провінції Канади Нова Скотія почнеться будівництво стартового комплексу для запусків космічних апаратів на українському ракетоносії "Циклон 4М", повідомляє Дзеркало тижня.

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Про це заявив віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський за підсумками зустрічі з виконавчим директором канадської компанії Maritime Launch Services LTD Стівом Матьє.

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За словами Уруського, до проєкту залучені вітчизняні підприємства "Конструкторське бюро "Південне імені М.К. Янгеля" та "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені А.М. Макарова".

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Зі свого боку Стів Матьє повідомив, що вже існують попередні домовленості з компаніями з США по запуску їх супутників українською ракетою-носієм "Циклон-4М". Перший запуск планується орієнтовно на кінець 2023 року.

Відзначається, що реалізація окремих аспектів українсько-канадського проєкту "Циклон-4М" передбачена Загальнодержавною цільовою науково-технічною космічною програмою України на 2021-2025 роки, прийняття якої очікується найближчим часом у Верховній Раді України. Зокрема, планується створення маршового двигуна РД-870 тягою 80 тс і його подальше використання в якості маршового для першого ступеня зазначеної ракети-носія.

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