Google презентувала нові смартфони

Компанія Google представила свої нові смартфони - Pixel 6 і Pixel 6 Pro. Гаджети працюють на першому власному процесорі Google під назвою Tensor, повідомляє Дзеркало тижня.

Tensor забезпечує високу швидкість операцій, надійний захист персональних даних і роботу без підзарядки більше 24 годин. Крім того, завдяки йому в смартфонах поліпшили якість розпізнавання мови. Надалі новий процесор дозволить впроваджувати в смартфони технології штучного інтелекту.

Операційна система в Pixel 6 - Android 12.

У нових моделях працює більш потужна, потрійна камера з телеоб'єктивом, на яку можна знімати відео в якості 4К. Камера вловлює на 150% більше світла, ніж Pixel 5.

Вартість Pixel 6 стартує від 599 доларів, Pixel 6 Pro - від 899 доларів.