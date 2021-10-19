Федерація роботодавців закликала ввести режим НС у енергетиці

Федерація роботодавців України (ФРУ) вимагає від парламенту та уряду вжити негайних заходів для подолання кризової ситуації в енергетиці, викликаної критичним зростанням цін на енергоносії, а також ввести надзвичайний стан у зазначеній сфері, повідомляє Дзеркало тижня.

Про це йдеться в заяві ФРУ. Учасники зборів вказують, що протягом 2021 року відбулося величезне зростання вартості енергоресурсів, що є убивчим для української промисловості.

"Неможливо будувати конкурентну економіку, коли ціна на газ для українських підприємств в 4-5 разів вище, ніж у їхніх конкурентів. Катастрофічна ситуація, що склалася на ринках енергоресурсів України, для захисту промисловості та економіки України в цілому вимагає термінових дій влади" , - переконані представники вітчизняних підприємств.

Тому для якнайшвидшого вирішення ситуації вони вимагають від Верховної Ради прийняти постанову про визнання поточної ситуації на ринку природного газу кризовою ситуацією рівня надзвичайної ситуації. У зазначеній постанові визначити заходи з виходу з кризової ситуації, взявши до уваги пропозиції Європейської комісії.