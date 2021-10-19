Миколаївську лікарню припиняють постачати киснем

Медики Вознесенської багатопрофільної лікарні, Миколаївська область, просять допомоги у МОЗ. Там залишилося кисню лише на кілька днів, повідомляє Кореспондент.

Про це у вівторок, 19 жовтня, інформувала на своїй сторінці в Facebook лікарня. За словами лікарів, вони отримали лист від фірми постачальника кисню, в якому медиків попередили, що про те, що "протягом декількох днів поставки кисню в лікарню будуть припинені через відсутність його необхідних обсягів у основних виробників в Україні".

facebook.com/voznesensk.BL

Медики зазначили, що життя багатьох пацієнтів, які проходять лікування в медзакладі, залежить саме від кисню. Вони ж закликали владу країни допомогти.