У ВООЗ відзначили зниження світової захворюваності на COVID-19

За винятком Європейського регіону всі інші поінформували Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ) про зниження числа нових випадків захворювання на коронавірус за період з 11 по 17 жовтня, повідомляє Кореспондент.

Значне зменшення захворюваності (на 18%) зареєстровано в Африці, а також в Західно-Тихоокеанському регіоні (на 16%). Смертність суттєво зменшилася в Африці (на 25%) і Південно-Східної Азії (на 19%).

Уточнюється, що зростання захворюваності в Європі склало 7%, число летальних випадків зросло на 4%. Згідно з даними ВООЗ, з 11 по 17 жовтня у світі було виявлено 2 763 957 тих, що заразилися і 46 140 випадків смерті

Рекордсменом за кількістю заражених на коронавірус залишаються США - 582 707 осіб, на другому місці Великобританія - 283 756 осіб, на третьому місці Росія - 217 322. Штам "альфа" тепер присутній в 196 країнах, штам "дельта" - в 193 країнах, штам "бета"- в 145 державах, "гамма"- в 99.

За даними ВООЗ на 19 жовтня, у світі з початку пандемії були зареєстровані 240 940 937 випадків зараження і 4 903 911 смертей. За останню добу надійшли повідомлення про 325 875 тих, що заразилися і 5 201 померлого.